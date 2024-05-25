雲林縣政府為防治家庭暴力，打造暴力零容忍社區，25日在虎尾鎮舉辦「愛擁抱，不用暴」家庭暴力防治宣導活動，縣府表示2023年雲林家暴通報件次比2022、2021年增加，但仍以警政、衛政、社政等單位通報為主，加強社區通報有其必要性，希望大家共同努力，維護社區及家庭和諧。

雲林縣政府25日在虎尾鎮舉辦家庭暴力防治宣導活動，縣府表示2023年雲林家暴通報件次比2022、2021年增加，但仍以警政、衛政、社政等單位通報為主，加強社區通報有其必要性。（張朝欣攝）

家庭暴力防治是社會努力提倡的議題，雲林縣政府及勵馨社會福利事業基金會運用公益彩券盈餘分配款經費及衛生福利部補助經費，25日於虎尾鎮綜合社會福利館舉辦「愛擁抱，不用暴」家庭暴力防治宣導活動，提醒民眾除肢體暴力，也要注意日益增多精神暴力、經濟暴力。

雲林縣長張麗善表示，縣府近幾年積極推動家庭暴力防治社區初級預防工作，希望促進民眾對於家庭暴力問題的敏感度，建立正確的預防與通報觀念，今年縣府與47個防暴社區合作，結合基層社區力量及社福團體專業能量，至今年4月底，已設置1174處「社區安全守護站」，呼籲大家「雞婆一點」，便可減少憾事發生。

縣社會處長林文志說，根據衛生福利部統計，近3年來雲林縣家庭暴力案件通報量，2021年5334件次、2022年5247件次、2023年5598件次，家暴通報大多數仍以警政、衛政、社政等單位通報為主，對於家暴案件發生的預防仍少一隅，這份重要的預防力量，有賴社區通報來補齊。

勵馨基金會主任林瑞茹指出，今年特別設計「家庭暴力情境體驗展」，讓民眾「聲歷其境」感受兒少雖然沒有直接遭受暴力，但親眼看見或聽見父母衝突過程，甚至看見明顯的家暴衝突後現場，亦是家庭暴力的一環，希望民眾更認識並關注這群無法為自己發聲的目睹兒少。

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