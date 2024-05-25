住宿券皆贈萌寵餵食體驗，近距離與羊駝、水豚、梅花鹿餵食互動，享受被萌寵們包圍的幸福感。（綠舞飯店提供）

迎接暑假，各家業者為了吸客，紛紛推出「春夏線上旅展」優惠搶攻暑遊商機。位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店，以最低41折下殺折扣吸眼球，被視為是寒暑假最高CP值的優惠，每人入住最低只要2,197元起，享有舒適住宿體驗及園區豐富日式活動，輕鬆度過經濟實惠又精彩旅程。

「烤肉盛宴餐券」可享受在Villa私人空間的BBQ尊榮體驗。（綠舞飯店提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

Villa房型住宿券享換穿Hakama文青袴及日式體驗4選2，小朋友們化身小小忍者及新活動「妖怪島大富翁」一起親子同樂。（綠舞飯店提供）

宜蘭綠舞國際觀光飯店有「全台最美親子飯店」美名，每間客房可眺望不同視角的山海美景，兩人出遊首推「玥」雙人客房一泊二食只要5,988元，一泊三食只要7,388元；家庭親子或好友結伴出遊必選「嵐」四人客房8,788元，每人最低只要2,197元即可入住，十分划算。

住宿券皆贈萌寵餵食體驗，近距離與羊駝、水豚、梅花鹿餵食互動，享受被萌寵們包圍的幸福感。（綠舞飯店提供）

所有住宿券贈送黑RURU CAFE免費入園觀賞瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，現在還能一睹羊寶寶的超萌身姿。（綠舞飯店提供）

熱銷獲好評的「黑RURU露營車」一泊三食限量販售100台只要9,999元，適合2大2小親子出遊打造不一樣的旅宿體驗。每逢旅展必搶的「豪華湖畔Villa」祭出優惠，加贈2人免費入住，6人包棟入住每人只要4,781元起，再贈總價值近萬元的體驗好禮。

「春夏線上旅展https://reurl.cc/q50GGN」至6月11日止，住宿券使用期限則到2025年2月28日，購買住宿券贈送換穿經典浴衣或大正浪漫體驗、療癒萌寵餵食、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊。若周一至周四入住，每房加贈2位和菓子或抹茶體驗二選一。

住宿優惠還包括購買豪華庭園Villa或豪華湖畔Villa住宿券，可加購「烤肉盛宴餐券」，享專人送餐至Villa庭院BBQ的尊榮服務，寬敞獨立的私人空間非常適合家族出遊或舉辦派對。

飯店內嚴選宜蘭在地當令食材，款待旅人的心與胃，像是「蝶舞咖啡廳」及「舞饌日式料理」的「平日雙人共用餐券」套組，每人用餐只要850元起，可品嚐精緻西式料理或以創意結合當季食材入饌的日式會席料理，入園用餐可暢遊占地5.7公頃的日式主題園區。

時序步入炎炎夏季，適合泡在水裡消暑，超值10入「泳池＋浴場遊園券」只要3,800元，可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心靈，體驗不一樣的一日遊。