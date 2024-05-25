黃子佼持未成年不雅片案，原本北檢依違反《兒少性剝削防制條例》給予黃緩起訴2年，高檢要求續查後，本月17日宣告反轉遭北檢提出公訴。對此，名嘴、資深媒體人狄志偉最近上節目，認為檢方此舉頗有殺雞儆猴意味，主因是涉及該案的某位陳男入獄前還繼續偷拍影片上網販售，囂張行徑令人髮指。

主持人謝震武日前在節目《震震有詞》表示，去年黃子佼捲性騷擾風波，今年本來還傳出風聲他有意復出，未料被查到持有未成年不雅片，導致被起訴，是否復出已經不太可能？名嘴狄志偉也贊同，認為應該已經是不可能的事，而且最近狀況更嚴重，「以前跟他（黃子佼）很好的藝人也都（開始）譴責他」。

狄志偉談黃子佼持不雅片案從不起訴變到公訴主因（41:01起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

狄志偉指出，第一個跳出譴責黃子佼的藝人就是隋棠，引發話題後，沒有公開譴責黃子佼的藝人反而被點名「炎上」，導致目前大眾的民意是希望黃子佼別回演藝圈，專心做幕後工作就好。至於為何黃子佼的案子會從緩起訴轉而變為被起訴，狄志偉認為是為了殺雞儆猴。

狄志偉談黃子佼案件。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

狄志偉補充說，先前創意私房論壇被查時，有一位陳姓男子被判最重，但所謂的最重不過是3年10個月，且他2年7個月時就假釋；其次是該男進監獄服刑前，依舊不悔改，還騙了30位女子援交並偷拍相關影像，藉此賺了238萬台幣，導致這類犯罪層出不窮，就狄志偉看來一切與供需原理有關，「你不去買，他就不會去賣，也就沒辦法製造（這類影片）」，這才是有效阻止這類犯罪的方法。

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