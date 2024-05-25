華語樂壇天后那英因與李玟生前有爭執，休息一段時間，不久前回歸加入歌唱節目《歌手2024》，話題不斷，尤其這次賽制是全LIVE也被視為是她演藝生涯一大挑戰。在美國歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）現身1集就回國後，節目突釋出那英打給好友的畫面，她坦言找這位來「有點猛」，不少網友瘋猜是她的摯友王菲。

《歌手2024》本季主題以不修音的現場直播型式，從演出名單到播出後集集都掀起全網熱議，從那英重返舞台、楊丞琳被淘汰和請來美國偶像亞軍歌手亞當；但亞當只出現1集就回美國，昨（24）日節目官方分享一段花絮，表示有一位歌手強勢補位，還賣關子是那英的好友。

那英在後台休息室急call下一期來補位《歌手2024》的人。（圖／摘自《歌手2024》微博）

大陸論壇豆瓣上傳出那英找的幫手是男歌手孫楠。（圖／中時資料照）

在影片中見到那英在後台休息室，正在打電話開口說「喂，我老那」，接著問「聽說你下一場要來補位？節目組把你都給調來了，嗯，有點猛」，那英也調侃電話另一頭的好友「這你都敢來啊？」她提醒對方「都是直播，一點沒假的」，最後勸好友要做好準備，拿出看家本領。

不到半分鐘的影片迅速在各大論壇引起熱議，許多網友聽到那英強調找這位來有點猛，都瘋猜是淡出螢光幕許久的王菲，因為兩人是多年摯友，激動表示「天啊！補位王菲嗎？？拜託讓她們同台吧」、「芒果先找那英再找王菲的話，愛了也跪了」；不過在豆瓣上，有一說補位歌手是創作才子孫楠。