衛福部食藥署聯合南投縣衛生局，今年初稽查中式炊蒸食品製造業及販賣業，檢出草屯某知名麻糬店防腐劑超標，當場對業者開罰3萬元，並要求改善；這個月執行食品防腐劑抽驗專案，再抽查8家麻糬店，結果皆符合規定。

據了解，該麻糬店為老饕必買伴手禮口袋名單之一，在今年初被衛生局抽檢原味、紅豆等2種口味的麻糬，其中原味麻糬被檢出防腐劑「苯甲酸」1.366g／Kg，超出限量標準的1.0g／kg，違反《食安法》而遭罰3萬元；業者當時發聲明致歉，表示將更加謹慎，引發消費者關注。

南投縣衛生局指出，5月份再配合中央抽查31件食品防腐劑，其中31件食品中有8家、9件的麻糬接受檢驗，衛生局近日公布抽驗結果，31件產品防腐劑均符合規定，麻糬也都安全過關。

這一波共8家、9件的麻糬接受防腐劑抽查，包括：旺旺古早味麻糬、西螺麻糬埔里店、江戶麻糬手作坊；方愫馨麻糬工廠、久味大姐手工麻糬草屯店、馬拉引烤麻糬、魚池鄉小米燒麻糬等均1件受檢，另中西螺麻糬大王有2件受檢，包括麻糬和沾粉麻糬等，計9件均符合規定。

南投縣衛生局表示，食品用防腐劑常見的有丙酸、己二烯酸、去水醋酸、苯甲酸、亞硝酸鹽、硼酸、甲醛等，其中丙酸常用於麵包中，去水醋酸常用於奶油及乾酪，亞硝酸鹽主要是肉類的防腐劑；己二烯酸、苯甲酸是使用最廣的防腐劑，其中如甲醛、硼酸，食品衛生法規早已限定禁止使用。