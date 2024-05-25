北市食安連環爆，有網友在社交平台控訴，稱自己在信義區遠東百貨A13的朱記餡餅粥店吃到生的豬肉餡餅，直呼「我的天，那豬肉還生到發亮！太離譜了」；台北市衛生局獲報後，今（25）日派員該餐廳稽查，發現生熟食作業區無法區隔以及煎台溫度無法顯示等衛生缺失，要求業者限期改善，否則將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬到2億元罰鍰。

這名網友稱，事發當下距離午休結束僅剩不到10分鐘，由於擔心被扣薪水，當下又不太清楚食安問題隱藏的危險性，在急著回去上班的情況下，答應餐廳業者「免單再多送一顆餡餅」的處理方式，但返家後肚子出現不適且發燒，才發現豬肉有寄生蟲的問題，才趕緊爆料出來希望衛生局能稽查。

網友爆料在台北市信義區的A13美食街，吃到生豬肉餡餅。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

豬肉餡餅內餡呈現粉色，完全沒熟。 （圖／翻攝自爆料公社公開版）

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，有關民眾反應到百貨美食街用餐餡餅沒熟一事，衛生局已派員針對產品責任險、食品良好衛生規範準則進行稽查。

她指出，查產品責任險符合規定，業者訂有標準作業流程，以及搭配溫度計、計時器製作餡餅，但查有生熟食作業區無法區隔以及煎台溫度無法顯示等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者於本月30日前改善完成。

林冠蓁強調，期間複查如仍不符合規定，將依違反《食安法》處6萬到2億元罰鍰。