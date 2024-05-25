輝達3月底的GTC 2024大會上，執行長黃仁勳宣布推出人形機器人計畫，就此引爆台股機器人概念股熱潮，尤其是公司LOGO在黃仁勳簡報上曝光的所羅門，公司股價短短2個月暴漲3倍。所羅門於上周五遭證交所列為處置股，從27日開始至6月12日止，五分鐘撮合一次，話題引起PTT網友們熱烈討論。

證交所公告指出，所羅門連續5個營業日及當日沖銷量百分比達「公布注意交易資訊」標準，因此所羅門從本月27日至6月12日，共計12個營業日列入處置，處置期間改採人工撮合，每5分鐘撮合一次。

此外，證交所提醒，投資人每日買賣達10張以上、或是單日累積30張以上時，需先付全部價金與圈存；在信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。

PTT網友將所羅門稱為「台股近期大怒神aka心臟檢測股」好奇下周進入處置且黃仁勳即將訪台，股價走向會是如何？會不會「越關越大尾」引起熱烈討論，「感覺會越關越大尾，主力很強」、「猜先跌一下，但越來越大尾」、「看好繼續漲，很多檔都演過了。」

此外，有網友提醒投資人留意所羅門的財報狀況，最新數據顯示，所羅門4月財報，營收年減逾2成，獲利年減56.2%，總計前四月營收10.6億，年減17.6%。股價從3月底開始飆，從40元左右一路衝上24日收盤價的171.5元，大漲3.28倍，今年至今已漲3.36倍。