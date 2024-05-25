衛福部公告預告調整次醫療區修正草案，嘉義縣增加78個病床，嘉義市衛生局憂心將排擠嘉義市民就醫病床，目前一床難求的窘況會雪上加霜，強力建議中央重視民眾就醫習慣、可近性，不要只看人口病床比。

衛生福利部15日預告「醫院設立或擴充許可辦法」第6條修正草案，調整醫療區域劃分，預告期60天，廣納各界意見，嘉義也納入這次調整醫療區，醫療區域劃分涉及各縣市資源分配、民眾就醫權益。

而早在去年嘉義縣政府就宣布獲衛福部同意核定將嘉義次醫療區水上鄉回歸太保區，嘉義縣可增加78個病床資源，但嘉義市非常不認同，認為嚴重影響嘉義生活圈的就醫需求、便利性，對近日衛福部預告修正草案，提出嚴正回應。

嘉市衛生局表示，強力建議衛福部應就民眾就醫的方便性、習慣性通盤檢討，期能增加嘉義市病床數，因為嘉義市位置適中、醫療院所多、品質佳，鄰近縣市跨區來嘉義市就醫比率高達52.31％，其中嘉義縣民占38.7％，且嘉義縣水上鄉及山區民眾住院流向第1名是嘉義市。

還有，嘉義市醫院長期到阿里山區服務，阿里山次醫療區應劃入嘉義次醫療區範圍，以期未來增加嘉義市病床，民眾就醫不致一床難求，此外，嘉義市規劃未來增建癌症專科醫院、兒童醫院，需要更多醫療資源。

嘉縣衛生局長趙紋華則指出，嘉縣增加78個病床資源分配在太保市寶島醫院40多床、朴子醫院13床、嘉基義竹分院20床。

趙紋華還說，寶島醫院已送縣府衛生局審核通過，正在籌備興建，預計2027年啟用，朴醫、嘉基義竹分院已送衛福部審核中，此外，阿里山區有600個病床資源，興建中的嘉基民雄分院已分配近50床，未來尚有550床可運用。