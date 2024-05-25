南投縣教育產業工會25日舉行「Super教師」頒獎活動，有南投高中王麗雅等4位老師獲首獎，並將代表南投縣參加「全國SUPER教師獎」選拔賽。縣長許淑華25日出席活動指出，肯定老師全心投入教學工作，對孩子無私奉獻，相當偉大；未來將持續為南投挖掘出優秀教師。

113年度南投縣SUPER教師獎評選，層層把關，評審團不僅到校訪視現場教學，還分別訪談入選教師本人、學校同事、學生和家長，實際了解教師平日表現，發掘教師亮點，最後遴選出SUPER教師，讓社會大眾看見教師的努力與專業。

各組首獎有高中職組，南投高中王麗雅；國中組，南崗國中洪麗慧；國小組，漳興國小李易軒；幼兒園組，魚池國小附幼范美莉；另文昌國小王雅芳得到入選獎，獲獎教師實至名歸。

南投高中老師王麗雅，獲高中職組首獎，她運用數位教學引導學生，讓學生課後能自主學習，無論普通科或技職類科，有教無類；並帶動櫻花科技計畫，帶領學生到日本做專題報告，同時做醫藥及科學教育的經驗分享，開創線上英文營隊，溫暖關懷，展現SUPER教師特質。

南崗國中老師洪麗慧，獲國中組首獎。一堂結合家政與生物的豬心解剖課，就讓學生記憶深刻。洪麗慧還設計國際交流活動，營造學校成為一個國際化的平台，學生透過視訊，與外國學生交朋友，培養國際觀，也讓外國學生認識台灣。

漳興國小老師李易軒，獲國小組首獎。設計在「玩中學」的教學方法，帶著全班同學做科展，讓每一個孩子都能上台領獎，給孩子很大的成就感。還有「做中學」的合作方式及數位學習，彌補城鄉差距。

魚池國小附幼老師范美莉，獲幼兒園組首獎。老師利用學校自然環境，帶領孩子戶外探索，引起學習動機，將學校營造成孩子的另一個家。「孩子教給我的遠比我教給他們的還要多，願為與我有師生情緣的孩子，做最大的努力與付出」，這種小燭精神，令人敬佩。

南投縣長許淑華指出，1年多來，縣府推動代理教師全年聘期、留住本縣優秀師資，降低幼兒園師生比、提高教保服務品質，也調降了國中藝術及綜合活動教師每週授課節數2節課，及編列出國獎助學金來拓展學子的國際視野。

為提供師生更優質的學習環境，縣府更挹注經費做到班班有大屏、全面購置可調式課桌椅等政策，來增進教師教學品質與學生學習成效，透過軟硬體的建設，讓教師能更安心的進行教學工作。