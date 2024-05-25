美國已經52年沒有徵過兵，美國眾議院議員本週三（23日）提出一項新計劃，將自動登記所有年滿18歲至26歲的男性，以備未來可能的徵兵需求，理由是：並且避免役男因未及時提交文件，而面臨的潛在法律後果。目前這項提案已獲委員會全體通過，預計今年（2024）天眾議院、參議院審核。

根據眾議院軍事服務委員會年度國防授權法草案中的規定，所有年齡在18至26歲之間、居住在美國的男性將被自動登記到兵役登記系統（Selective Service System），這是聯邦政府在國家緊急情況下用於徵兵的數據庫。

美國兵役登記系統已52年未用於徵兵，但未登記的男性可能面臨一系列法律後果，包括喪失參與聯邦計劃的資格以及有期徒刑。然而，近年來未登記的人數有所增加，主要原因是2年前聯邦學生貸款程序中取消了這個登記選項，而該選項在之前的年份中佔了近4分之1的登記數量。

賓州民主黨眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）支持了電腦自動登記的方法，稱這既是一種省錢又符合常識的改革。

「通過使用現有的聯邦數據庫，兵役登記系統，將能夠登記所有需要登記的役男，從而確保未來的軍事徵兵公平且公正，」

她在週三（23日）晚上的辯論中表示：「這也將允許我們重新分配資金，用於提高準備度和動員，而不是用於教育和廣告活動來推動人們登記。」

美國兵役登記系統每年耗資約3000萬美元（約新台幣9.6億元）。近年來，議員們提出了一些改革建議，包括將女性納入系統以及完全取消該機構，但沒有一項在國會通過。

這項提案已獲委員會一致通過，但仍需經眾議院和參議院全體通過才能成為法律。該授權法案包含大量的軍事預算和政策優先事項，預計兩院將在今年秋天敲定。