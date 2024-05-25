毛寶貝生命教育園區開設寵物鮮食課程。（新北市動保處提供）

端午節家家戶戶應景吃粽子，新北市動保處將於6月2日在毛寶貝生命教育園區邀請寵物鮮食課程老師蕭辰芳教導飼主製作「什錦寵物粽」，介紹如何選擇適合食材並避免使用糯米，以防毛寶貝腸胃不適、消化不良，讓飼主能安心與毛寶貝共享鮮食粽，歡樂健康迎接端午佳節。

為了讓毛寶貝也能享受美味粽子，動保處特別邀請寵物鮮食課程老師蕭辰芳，設計製作貓狗都可以吃的「什錦寵物粽」食譜，滿足有狗又有貓的家庭需求。蕭辰芳表示，近年飼養貓咪比例比狗多約2成，因此在今年寵物鮮食課程特別加入貓咪鮮食元素，針對貓狗不同營養需求，調整食材比例，設計菜單。課程中也會分析食材的營養成分，教導飼主如何選擇自家毛寶貝適合食材，讓毛寶貝吃的健康安心。

動保處獸醫師呂信璋表示，民眾快樂慶端午之餘，也要留意貓狗飲食禁忌，不可一時心軟餵食不合適食物。食材挑選更要避開動物禁忌食材，像是洋蔥、蔥、大蒜、辛香料、酒精等食材。另患有糖尿病、泌尿道及胰臟等慢性病問題毛寶貝飲食尤其要特別注意，建議諮詢獸醫師後再食用。小型貓狗、中型狗跟大型狗每日食用量也要留意，避免食用過量。倘若誤食有害物質造成腸胃不適，請盡速至動物醫院就診。

動保處表示，新北市毛寶貝生命教育園區定期開設寵物鮮食、美容及行為飼養等相關課程或講座，今年更增加寵物初老及兩棲爬蟲飼養等課程，提供不同族群飼主或有興趣的民眾一個寓教於樂的學習園地。