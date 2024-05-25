女星李妍瑾日前與陳沂不僅在節目中爆發衝突，隨後又在網路上隔空互撕，近日戰火看似平息，怎料，李妍瑾25日迎來39歲生日，在社群分享生日心情的同時卻再度提到對方，更發出挑戰「今年的禮物就是，妍妍姊姊等你告歐」。

李妍瑾表示今年生日過得很低調，只和幾位好友一起慶祝，坦言自己的脾氣有變好，但有些底線還是不能妥協，「無論身分地位，缺錢要拿我開刀出言論的，一律不想答，不熟，該有的禮儀也都做了，我做該做的事，無需辯解」。

她承認自己書讀得不多，「16歲都是半工半讀，如果因為家境不好書，讀的不多我表示歉意，但我有遵守禮貌」，儘管沒有學歷文憑，只要她負擔得起，也會買不少暢銷書來看，而近年喜歡看的是歷史書，尤其《孫子兵法》，畢竟教會我們止戈。

然而話鋒一轉，李妍瑾直接提到陳沂，「我從沒想過上節目，還（跟你）打招呼，如果願意給監視錄影的紀錄，我是陪笑到最後，哪句話讓你能告？我退很多很遠了」，更說道：「今年的禮物就是，妍妍姊姊等你告歐！不告我這是你的作風嗎？這麼會講，不給你舞台太可惜！大家覺得呢？畢竟我也是直話直說的人啊！」