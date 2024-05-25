中市東勢區日前驚傳古井嬰屍案，謝男和柯姓女友生下健康男嬰，竟溺死嬰兒裝袋丟水井遺棄，因良心不安今年初自首坦承殺嬰，因媒體揭露曝光。中檢聲押兩人獲准，並依殺人及遺棄罪起訴。謝提起抗告，翻供否認殺嬰，辯稱嬰兒死後，他才淹屍；且他自首無逃亡及串供之虞、母親罹癌三期需照顧等理由聲請停止羈押，經台中高分院裁定駁回，不得再抗告。

檢警調查，30歲柯女在2022年10月間檢查出懷孕，胎兒8周大，她和男友謝男一度打算引產，同年11月胎兒已滿13周，即未拿掉小孩，預產期約在2023年5月底。柯女去年5月26日深夜10時許在她位於東勢租屋處，生下1名健康男嬰。

柯表示不願留下小孩，謝將浴缸注滿水，狠心將男嬰放入浴缸溺斃，確認男嬰死亡後，將遺體連同胎盤等一併裝入垃圾袋，帶回他在石岡的租屋處，隔天丟棄後方水井內。

2人因良心不安，今年1月12日向東勢分局東勢派出所自首，坦承和女友殺嬰棄屍，警方循線於水井撈出嬰屍，將謝、柯移送台中地檢偵辦，檢方複訊，向法院聲押2人，經台中地院裁定獲准，檢方於4月26日偵結依殺人、棄屍等罪嫌起訴2人。

謝在警詢、偵查及羈押庭時坦承殺嬰及遺棄屍體，但在台中地院審理，翻供改口否認殺嬰，辯稱原本嬰兒會啼哭，後來沒有呼吸心跳、也不動了，他在嬰兒死後才將他放入有水的浴缸裡，讓水淹過嬰兒。

謝不服台中地院羈押裁定，提起抗告，以他坦承犯行，配合調查、測謊，沒有勾串共犯，自首前即查過相關刑責仍選擇自首，並沒有逃亡之虞。因母親罹患大腸癌三期，需要治療及他的照顧，聲請停止羈押。

台中高分院審酌謝殺嬰犯行嫌疑重大，所犯成年人故意對兒童為殺人罪，為最輕本刑10年1月以上重罪，且地院訊問所述情節，與共犯柯女說法有重大出入，重罪足認有逃亡之虞、尚待與柯交互詰問確認案情，有相當理由足證勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，認定謝以自首及家庭照顧等事由提起抗告，並無理由，裁定駁回。