一名70歲男子就診時非常喘，醫師見狀以為對方有什麼不好的習慣，結果既不碰菸酒，也沒有三高，後來了解知道，原來對方從事油漆相關工作達50年之久，因長期受到化學刺激而導致肺纖維化。醫師指出，肺纖維化是不可逆的，包括空氣汙染、吸菸、長期受到化學刺激、嚴重肺炎都是致病因子，若常喘不過氣務必要提高警覺。

外科醫師陳榮堅於個人粉專及網站撰文提到，該男子除了有很喘的症狀外，還被檢查出罹患了胃癌，需進行手術治療，但問題是要全身麻醉，而肺纖維化導致病人無法正常換氣，所以有可能插管後，需要訓練3天至1周才有辦法拔管。麻醉科醫師評估，甚至有可能會嚴重到無法拔管，以後需要氣切。

陳榮堅接著說，依男子當時病況，若不在1個月內做決定性治療，癌細胞會快速增長及擴散，經與患者家人一番溝通後，最後決定接受後續治療。後來病人在加護病房插管3天，所幸最後有順利拔管；陳事後也請男子持續做肺部訓練運動，以延緩肺機能退化。

陳榮堅指出，正常的肺臟是柔軟又富彈性，同時有肺泡來交換氣體。一旦肺纖維化就會導致肺部組織變硬，影響氣體交換功能，而肺纖維化病人，只要過了臨界點就會變得很容易喘，且是不可逆的。

陳榮堅還說，許多人年輕時覺得身體沒問題，但老了肺纖維化症狀卻日益嚴重，在於年輕時肺纖維化已讓肺功能減半，雖尚能運作，但隨著年紀增長，壞掉的那一半不會變好，而原本好的那一半功能也會逐漸退化，使病況越來越糟。

談及造成肺纖維化的原因，陳榮堅表示，除了如上述個案長期受到化學刺激所致，包括空氣污染、吸菸，以及嚴重肺炎，像是得過好幾次嚴重到要住加護病房的肺炎，也都可能致病。而治療方式主要有3種，包括藥物治療，類似用類固醇、免疫療法等；非藥物治療，如多做訓練呼吸的運動；肺臟移植，但為最終不得已的方式。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！