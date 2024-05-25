民進黨台南市黨部主委選舉定26日投票，候選人立委郭國文25日強調自己有經驗與戰鬥力，相信能獲得多數黨員支持；對手前台南市議員陳金鐘則強調，立院三黨不過半，分秒需要立委守護，地方需要專職守護者，分工合作，各司其職，才能顧好賴總統的本命品，成為堅強後盾。

郭國文強調，台南需要一位有經驗、有戰鬥力的黨部主委，來強化民進黨的社會基礎，而自己身為民意代表以及擁有過去曾任4年黨部主委的經驗，經常接受民意考驗，有能力加強民進黨的社會認同，是最好的主委人選，希望將民意的力量，轉成為對黨的支持。

郭國文指出，他不是擁有人頭黨員的大戶，他也相信黨員有自主性，能夠選擇讓民進黨在台南市持續成長的適合人選。

郭國文說，每一位公職都有責任跟義務，把黨職做好，來面對所有的政治變數，自己之所以想兼任立委與黨部主委，是想為黨擔下這個重責大任，並做好備戰準備，來迎接2026的挑戰。

陳金鐘表示，立法院現在是三黨不過半，成為立委的戰場，從早戰到凌晨，不僅是時時待命，甚至已成分秒待命，讓立委們個個分身乏術，這是不爭的事實。

陳金鐘說，台南是賴總統的本命區，更是藍營想攻下的地方，地方需要的是專心、專職、認真的主委，能夠全職服務最重要，讓優秀的立委守好立法院，專職的主委做好地方服務，分工合作，才能穩固台南，成為賴總統的後盾。