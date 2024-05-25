展現大學專業學習，朝陽科大建築系室內設計組畢展《曦光重合》， 25日於大屯郡役所開幕。朝陽科大校長鄭道明表示，建築系學生作品接連榮獲美國建築大師獎及西班牙ISARCH建築學生獎等知名國際設計競圖，已逾200名校友取得建築師資格，錄取率為私立科大最高；不少學生在校即考取室內設計師乙級證照，表現亮眼。

鄭道明說，建築系的室內設計組畢展在大屯郡役所展至29日；建築組將於6月7日至9日於台北松菸文創展覽園區第五倉庫展出。從《曦光重合》畢展可看到學生對人文環境、建材掌握、主題設計都相當到位，把人文關懷透過設計力表達出來，樂見學生自信地展示畢業作品，也邀請民眾來參觀年輕學子的設計及創意。

為強化國際競爭力，建築系主任郭其綱強調，朝陽科大與英國密德薩斯大學（Middlesex University）及日本芝浦工業大學合作推動跨國雙聯學制，提供「3＋1」英國雙學士、「4＋1」日本研究學程及碩士雙文憑，透過舉辦「SDGs竹構築國際工作營」，吸引維也納工業大學建築系師生學術交流，成果豐碩。

台中市文化資產處長李智富與會表示，大屯郡役所去年完成修復，將招商到7月11日，希望引進文化、藝文及餐飲等成為新亮點，在委外經營前，希望與全國各校建築系合作，不收租金，藉由作品展覽將學生帶進古蹟修復活化領域。

朝陽科大建築系室內設計組畢展《曦光重合》，25日於國定古蹟大屯郡役所開幕。學生劉丞傑的作品《阿里山森林鐵路眠月線序列重構計畫》，獲楊敏芝教授紀念勵學金的金獎。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

畢展總召陳怡蓁表示，《曦光重合》展出51件作品，涵蓋住宅、商業、藝文及醫療等多元空間，原創基地遍布全台，除跨越建築、景觀整體規畫，另有2名馬來西亞外籍生針對家鄉設計國際性作品。

朝陽科大建築系室內設計組畢展《曦光重合》，25日於國定古蹟大屯郡役所開幕，圖為以墓園為主題的《追憶之丘－鐵砧山生命美學館暨遊客中心》作品，備受矚目。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大建築系室內設計組畢展《曦光重合》，25日於國定古蹟大屯郡役所登場，圖為針對鹿港真耶穌教會的作品《上行之詩》等作品，展現不凡實力。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

展品中，其中，作品《半醒半浮生－阿里山森林鐵路眠月線序列重構計畫》及《無聲の聲音－複合式空間的場域營造》，分獲楊敏芝教授紀念勵學金的金獎及銅獎，受知名建築師肯定。《追憶之丘－鐵砧山生命美學館暨遊客中心》及《上行之詩》等作品也展現不凡實力。