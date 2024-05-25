近日有民眾在臉書社團反映，林口區中華一路旁的櫻花蓄洪池公園內存在管理問題。民眾指出，公園內木頭花架旁種植的16株紫藤苗僅以盆器栽種，遇到連續2天的強烈陽光照射後，植株容易乾枯死亡。這些紫藤目前依靠周邊社區居民的日常澆水和以枯葉覆蓋來減少水分蒸發，然而，林口區公所表示，盆栽並非由公所放置，已張貼公告，請民眾自行將盆栽帶回，否則視作一般廢棄物清除。

此外，民眾還反映蓄洪池公園內靠近文化二路方向的特色小溪段，排水系統後段長滿不知名的水生植物，導致大雨時雨水無法順利排放，並引起泥土淤積發臭，目前由社區熱心居民自行清理，民眾呼籲區公所能儘快派人清理，以避免公園在雨季變成積水池塘。

針對這些問題，林口區公所表示，經查證後發現，這些盆栽並非由公所放置。根據新北市公園管理辦法第11條規定，民眾不得擅自種植果、菜或花木等植物。此外，考量夏季即將來臨，盆栽若不妥善管理可能會成為蚊蠅孳生的溫床，區公所已發布公告，請熱心民眾自行將盆栽帶回，否則視作一般廢棄物清除。

區公所也表示，將加強對公園內排水系統的管理，儘快安排人手清理蓄洪池內的水生植物和淤積泥土，確保雨季期間的排水暢通。