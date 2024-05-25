對於親綠人士李明哲認為，國民黨與民眾黨不代表民意；黃暐瀚則指出，民主是說服的過程，重點是國會程序正義有瑕疵。資深媒體人謝寒冰質疑，民進黨現在是雙少數政府，代表什麼民意？民進黨什麼時候說服過人？民進黨訴求根本也不是程序正義。謝寒冰直言，要讓賴清德遵守程序正義，就是要用民意把賴清德打到趴，否則賴清德不會理你！

親綠人士李明哲認為，不經討論，只有多數，是獨裁國家式民主，國民黨與民眾黨不代表民意。黃暐瀚則指出，民主是說服的過程，重點是國會程序正義有瑕疵，年輕選民也許又要回到綠營這邊。

謝寒冰25日在中天電視《週末大爆卦》認為，這次黃暐瀚判斷完全錯誤，網路上的反應很明顯，年輕人不同意民進黨佔多數。且民進黨什麼時候說服過人？都是靠騙的，每次掌握權力就用輾壓的。

至於李明哲說國民黨與民眾黨不代表民意，謝寒冰質疑，為什麼民進黨就代表民意？民進黨現在是雙少數政府，代表什麼民意？李明哲講出個道理來聽聽！

李明哲說不經討論，「你瞎啦？」謝寒冰批，李明哲不知道一直都有在討論嗎？如果都不知道，憑什麼出來評論？連基本事實都不查證？

謝寒冰直言，民進黨現在就不是說服的過程、就是唬爛欺騙，民進黨訴求根本也不是程序正義。一個訴求程序正義的政黨，會自己提出一大堆動議，然後自己否定？會有這麼奇怪的程序正義？

謝寒冰認為，民進黨很單純，就是不喜歡的東西不要，會損害利益的東西不要，就這麼簡單；民進黨就是要掌握所有權力，要在野全部閉嘴，管你有都少民意，就是不理你，這就是民進黨。

謝寒冰強調，賴清德只服蔡英文，因為蔡英文曾經把賴清德打到趴；要讓賴清德遵守程序正義，就是要用民意把賴清德打到趴，不這樣做，賴清德不會理你。