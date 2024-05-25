曾任華視、公視董事長的趙雅麗，在與胰臟癌對抗半年後，不幸於21日離世，親友於臉書發文證實此消息。胰臟癌又有「無聲殺手」的惡名，醫師提醒，一旦發現近期有糖尿病、上腹痛或背痛、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便、不明原因胰臟炎、脂肪便，務必立刻就醫檢查。尤其糖尿病患者需特別注意，其發病風險明顯較高。

過去有許多名人皆因胰臟癌病逝，由於早期症狀不明顯，當出現痛感往往已進展至中晚期，讓人聞之色變。北投健康管理醫院副院長錢政平指出，造成胰臟癌的原因至今仍不明確，但依據其發生個案可找出高危險族群，像是好發於60歲以上的年長者、有家族遺傳及有遺傳慢性胰臟炎者、糖尿病者、有抽菸者、家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤家族史，也較容易得到此病。

談及胰臟癌症狀，錢政平表示，現階段並無有效篩檢方式，一旦察覺自身有異常症狀，包括「40歲以上沒有糖尿病家族史，但近期有糖尿病」、「上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現」、「體重明顯減輕」、「黃疸」、「茶色尿合併灰白便的膽道阻塞」、「不明原因性胰臟炎」、「脂肪便」，務必及早就醫檢查。

錢政平進一步提到，尤其糖尿病患者需特別注意，根據2020年哈佛大學陳曾熙公共衛生學院團隊發表的一項分析顯示，新發糖尿病、有糖尿病史或體重減輕，都與胰臟癌的發病風險上升有關。其中糖尿病史在4年內，伴有體重減輕的新發糖尿病患者，罹患胰臟癌風險是正常人的3.6～6.8倍。

關於胰臟的檢查方式，錢政平說，一般民眾可能會將抽血CA19-9認為是可觀測胰臟癌的一種檢驗方式，但此指數並不能當作單一癌症的精準檢查，像是與腺體相關的肺癌、大腸癌、胃癌、攝護腺癌及乳癌等，都可能引起數值上升。他建議，最佳的檢查工具可利用磁振造影檢查（MRI），不具輻射線外，還能完整觀察胰臟健康狀態。

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