房價持續飆漲，許多年輕人哀號買不起房，但其他人到底多有錢呢？網友分享，今（25）日去桃園某個建案看房的人大爆滿，不只接待會館裡面被擠爆，人潮甚至滿到人行道去，讓其他人驚呼「這不是臨演？」

鄉民「z6936」今（25）日在PTT房屋板表示，上午在LINE群組發現有人分享，桃園某個建案的案場直接被擠爆，現場似乎沒做人流管制或是抽號碼牌，導致全部人直接擠進去接待會館裡面，讓看到照片的他當場嚇壞，驚呼「現在房市會不會太瘋了？」

其他人看完後紛紛喊「台灣人好有錢」、「沒辦法，台灣人在股票市場賺太多錢了只能靠買房子洩壓」、「離捷運站近就是香」、「搶房是現在進行式」、「這案離捷運站才100公尺，怎麼可能沒賣爆」、「好恐怖，這是在買菜嗎？」

也有人說「禁轉籌碼鎖10年的後果，就是代銷隨便吹」、「這有點太誇張了吧」、「有看到熟面孔欸，所以看房的人雖然多，但看來看去都是那些人，笑死」、「現在這種市況，不免讓人有些擔心」、「在房市在裡面的想趕快出來，外面的急著進去」、「這真的不是找來的臨演嗎？好扯喔」。