「2024新竹國際動漫節」25日起一連兩天在新竹市立體育館盛大展開，市長高虹安（右四）也開心與美漫Coser們合影。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「2024新竹國際動漫節」25日起一連兩天在新竹市立體育館盛大展開，活動邀請眾多動漫表演團體輪番演出，現場更有多樣限定好禮與抽獎活動，動漫節首日就吸引近1.5萬人次前來造訪，明天活動一樣精采可期，民眾可把握機會，前來體驗竹市首屆動漫盛典。

市長高虹安今天下午特別到場與民眾一同逛動漫節展區，參觀「七龍珠，我的夥伴！」展區、新竹在地書店眾利書店攤位以及「風漫☆國際漫人」展區，與美漫藝術家Brent Anderson交流分享動漫創作談，並與蝙蝠俠、閃電俠、星際大戰風暴兵、黑豹、黑寡婦等美漫Coser合影，感受現場滿滿的動漫魅力。

高虹安表示，市府團隊落實「美感新竹、青年活力」施政策略，這次是市府首次舉辦國際動漫節，希望藉此機會給予有夢想、有創意的在地創作者與青年學子們展現自我的舞台，並促進動漫愛好者之間與同好分享交流的機會，以創新的方式塑造在地特色，攜手打造屬於竹市獨特的文化風景。

文化局長王翔郁表示，竹市首次以動漫節方式展現多元特色，共策畫5大展區，融合台漫、日漫、美漫、動畫及VR體驗等元素，邀請新竹在地漫畫家、資深美漫創作者、美國電影分鏡師、美漫封面藝術家、宮崎駿背景美術工作室、台灣動畫電影導演，以及榮獲金漫獎漫畫家等14位跨國動漫藝術家展出。

同時也結合清華大學、新竹女中、世界高中及光復中學等在地學校社團參與，展區包括綻放新竹創作力量的「竹漫☆新竹漫人」、超級英雄無所畏懼的「風漫☆國際漫人」、台灣創意無極限的「金漫☆臺灣漫人」、青年勇敢逐夢的「新漫☆初心漫人」，以及重溫經典美好的「七龍珠，我的夥伴！」，帶領民眾在不同動漫境地中遨遊。

文化局指出，動漫節首日活動由動漫音樂秀熱力表演揭開序幕，更邀請日本人氣VTuber Dr.Chiwa和《名偵探柯南》動畫製作人小幡公春老師，帶領民眾探索動畫製作的祕密。

大師論壇則由資深美漫創作者Brent Anderson開場，他曾創作出《超人》、《蝙蝠俠》、《神奇女超人》與《X戰警》等系列作品，繪製過每1位美國超級英雄的他首次來台展出精彩手稿。

現場更難得邀請到3大台灣動畫導演王世偉、邱立偉及王登鈺齊聚，在創作論壇中交流、分享經驗，並展出他們的動畫作品，包括王世偉導演用10年功夫製作的原創電影《妖怪森林》、邱立偉導演榮獲第60屆金馬獎最佳動畫片《八戒》、榮獲有動畫界奧斯卡之稱安錫動畫影展VR水晶獎的王登鈺導演製作VR作品《紅尾巴》，3大動畫導演呈現臺灣觀點的國際動漫精神。

文化局說明，新竹國際動漫節以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，特別打造原創IP「魔法少女與HSIN喵」，不僅拍攝原創動畫影片，更獨家製作「HSIN喵魔法陣紙模型」並開辦工作坊，透過轉動紙模型，探索視覺暫留的動畫原理，透過寓教於樂的方式讓親子在手作體驗中認識動畫。