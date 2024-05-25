廖老大車隊今天（25日）早上在台東關山進行拉力賽，沒想到在田野中狂飆，過彎時意外衝入稻田內，在一片綠油油的稻田內，駛出了一條犁田道路，這輛1千2百萬的保時捷GT3，就這樣變成農耕車了，影片在網路上流傳，也引起網友的討論。

根據流傳的影片，可以聽到廖老大用手機拍攝時，喊說車速高達180公里，還在誇獎說車手很有勇氣，沒想到突然大喊太快了，然後車子就衝進稻田內了，而流傳的第二段影片，可以看到稻田內還有一輛藍色轎車，疑似也是因為速度過快，一樣衝入稻田內‧但是這輛車有撞擊，車頭可以看到明顯冒出水蒸氣。

廖老大在第二部影片中，不斷要大家先把人叫出來，車沒關係，可見廖老大很注重自己車手們的生命，車毀沒關係，人沒事比較重要。

據了解當時總共有3輛車衝進到稻田內，廖老大的老婆也在其中一輛車內，老婆也因此出現腰痛的問題，所幸送醫後並大礙，至於整起過程，還有待廖老大的車隊出來說明才可釐清。