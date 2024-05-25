農業部修正《屠宰作業準則》，今年6月起全國屠宰場應實施紅白內臟分離作業，避免白內臟（大腸、小腸等）在清洗過程糞便汙染紅內臟（豬心、豬肝等）。新北肉品市場為此於近兩周密切與中央單位聯繫試辦，盼能在修正法施行後確保產線順暢營運。

新北肉品市場是全台屠宰量最大的屠宰場，加上3月曾爆發因排放血水到樹林潭底溝被新北市環保局依法告發並命令限期改善等問題，電宰課長曾振忠說，考量到場地受限、設備老舊等問題，新北肉品市場開始研究如何在不變動現有的一條屠宰線、四條委宰線的狀況下更改作法。

曾振忠說，目前內臟灌水的慣例只剩下桃園和新北還會這樣做，灌水本來就因食安、汙水等問題不符合標準，去年中央舉辦三場說明會，檢討後決定今年6月起明定不得實施內臟灌水，屠宰廠須做到紅白內臟分離作業，若不符規定，被裁罰三次後就會勒令停工。

曾振忠表示，經過兩周的試辦並密集與中央聯繫後，新北肉品市場本月15日起進行紅白內臟分離作業，目前委宰線也已逐步調整，新北另一間較大的屠宰場與桃園地區屠宰場也正在修正中，確保修法施行後產線順暢營運。

「目前比較有反對聲浪的是肉品攤販」，曾振忠說，因為灌水後內臟賣相較好，有些攤販發現紅內臟停止灌水，曾向屠宰場反應，但他認為那是因為目前尚未明令禁止，在6月後統一規定不得灌水，就不會有影響，強調停止灌水後紅內臟也可以避免受到白內臟流出的糞便汙染，也可以減少廢水排放，食安更有保障。

新北市農業局表示，目前轄內共有5家私人合法設立的屠宰場，針對屠宰場作業流程，中央已訂有「屠宰作業準則」實施衛生管理，確保屠體衛生安全，並有專人查核，新北輔導新北市肉品市場依規定作業，在維持屠體品質下，同時優化屠宰流程，減少不必要之水資源浪費。