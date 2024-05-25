本週五（4日）《華盛頓郵報》報導指出，從取得的烏克蘭機密評估報告，許多美製的衛星導引彈藥在戰場上無法抵抗俄國的電戰干擾，導致準確度大幅下降，甚至號稱「一發一殺」（One Shot, One Target）的精準導引砲彈命中率僅剩10%，烏克蘭軍隊乾脆就不用了。文件還指出俄國電戰防禦網又厚又密，導致烏克蘭空軍不太敢打開某些系統。

俄羅斯電子戰系統和防空系統網路威脅烏克蘭飛行員，文件中談到，一些俄羅斯電戰設備也擾亂了飛機導航系統，評估中發現俄羅斯電戰防禦密集到，「烏克蘭飛行員只要打開一些系統，就感覺到自己被槍口威脅」。儘管目前為反制俄國電戰干擾做出了一些努力，但在西方交付 F-16 戰鬥機之前，潛在的解決方案似乎有限，這種現代化飛機可望使得烏克蘭空軍能夠擊退俄國空軍，從而能夠使用射程更遠、能夠避開某些電子戰系統的不同類型的武器。

其他還談到過去本報曾經報導的，無法抵擋俄軍電戰干擾的西方制導武器系統包括可由M777榴彈砲發射的「神劍」（Excalibur）GPS導引砲彈和高機動性多管火箭系統（HIMARS）。這些武器的失效大幅削弱了烏克蘭的防衛能力，迫使他們尋求五角大廈與製造商合作進行系統升級。

烏克蘭軍隊的司令部於2023年秋天至今年4月期間準備了相關報告，並將評估分享給美國和其他盟國，希望制定解決方案並與武器製造商建立直接聯繫管道。烏克蘭官員在報告中的訪談描述了相關程序存在的嚴重官僚主義，改進武器所需的調整都受到了延誤。

自波灣戰爭以來，西方武器從未遇過像俄軍這樣等級的電子戰干擾，如今受到了嚴峻考驗，俄軍能反制西方高科技彈藥的能力是他們重新取得俄烏戰場主動權的一大關鍵，也可能啟發中國大陸和伊朗等國。

例如，根據烏克蘭的機密評估，美製「神劍」導引砲彈的命中率在幾個月內驟降至不到10%，迫使烏克蘭軍隊去年已棄用這些砲彈。評估報告中提到「神劍砲彈現有的版本已無效」，並指出在五角大廈與製造商解決問題前，這款標榜「一發一殺」的武器在烏克蘭戰場上已失去效用。

機密評估發現，烏克蘭軍隊去年初剛開始使用「神劍」155公厘導引砲彈時，準確率超過50%，然而接下來幾個月內數字驟降到10%以下，這主要是因為俄國電戰干擾了衛星導引所致

報告稱在美方停供前，烏克蘭砲兵大多已棄用這種砲彈，實戰單位表示，相比標準的傳統無導引砲彈，「神劍」需要耗時的特殊計算和程序，反而更使用。《華盛頓郵報》直言，「神劍」砲彈如同諸多美式裝備的縮影：精準、昂貴且脆弱。

另一因俄軍干擾而失效的美軍裝備是聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。機密評估指出，2023年2月烏克蘭軍隊剛引進JDAM時曾令俄軍意外，但幾週後俄方發現其抗電戰干擾能力差，導致準確度大幅下降。這段期間烏克蘭軍隊投擲JDAM的命中誤差，小則偏離目標20公尺，大則偏差1.2公里。

一名烏克蘭高層表示，海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）在戰爭第一年（2022）表現出色，但到了第二年（2023）隨著俄國部署能癱瘓衛星訊號的電戰設備後，海馬斯的準確度徹底失效，使得這種昂貴的彈藥越來越多地被用於打擊優先順位較低的目標。

不願具名的烏克蘭前線營長形容，去年在巴赫姆特（Bakhmut）激戰時，他們在發射海馬士時用偵察無人機追蹤，但在螢幕上看到沒有一發命中俄軍陣地。

費城智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）高級研究員羅伯・李（Rob Lee）表示，俄軍以電子對抗導引武器是去年的重要戰場發展。他說，許多武器在一開始都很有效，但隨著時間推移會開始失效，因為對手之間不斷適應和找出破解方法本就是戰場的本質之一。