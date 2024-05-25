第23屆翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）正式公布，台灣新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷共同創作的2部作品《The Great Filter》與《Invisible Them》，入選沈浸式單元，翠貝卡影展重新聚焦沈浸式體驗，首次與Mercer Labs合作展演大規模無限空間鏡像空間作品，邀請6位來自世界各地藝術家打造8件作品，其中謝文毅與洪珷是唯一代表台灣的團隊，帶來兩部創新的藝術作品將於6月6日至17日首次在紐約全新沈浸式場館Mercer Labs展出。

有別於以往沈浸式單元選入VR、AR、MR等不同媒介作品，今年翠貝卡影展重新聚焦沈浸式體驗，首次與Mercer Labs合作展演大規模無限空間鏡像空間作品，邀請6位來自各地的藝術家打造8件作品，此次入選6位藝術家中，謝文毅與洪珷是唯一來自台灣的團隊，由Wen-E Studio與盒光無限工作室共同帶來的《The Great Filter》將於無限鏡像空間（Infinity Mirror Room）展示，《Invisible Them》則是一個裸視3D作品，展現台灣藝術家的創作力和影響力。

謝文毅導演2022年初試啼聲之作《彼岸》（Limbotopia in VR）便獲得翠貝卡影展肯定，入選沉浸式作品單元的新聲競賽項目（New Voices），更拿下捷克國際動畫節最大獎。今年再度獲翠貝卡影展肯定，他表示：「在一個如此重要的地區、地點展出對我來說意義重大，特別感謝翠貝卡影展團隊，這是一個巨大的挑戰與信任、一有別於當下虛擬現實的大型實驗；如何將虛擬和現實的世界、以及個人之於群體經驗的世界混合，一直是我近年來思考的主題。」

《The Great Filter》探討了人類在面對文明發展和自我毀滅之間的抉擇，講述當集體的大環境產生謬誤的行動時，獨立的個體如何身在其中，卻不被捲入無盡的空心漩渦中，穿越一道難以界定的邊界；《Invisible Them》在描述的是藝術本身一種無法明狀的無意識、潛意識的顯像。同時暗喻著於被社會忽視和邊緣化的人群，它將相距非常遙遠的靈魂相連、可以聽見彼此的呼喚、但呼喚後的聚集同時也有可能是危險的。

翠貝卡影展將於6月6日至17日在美國紐約Mercer Lab舉行，除了作品展出外，謝文毅導演與製作人洪珷受邀與參展藝術家共同對談，屆時來自世界各地的藝術愛好者和專業人士將齊聚一堂，共同見證這場藝術盛宴。