社團法人高雄市志願服務協會25日在高雄市中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動。（社會局提供／林瑞益高雄傳真）

近來社會充滿不安的氛圍，社團法人高雄市志願服務協會25日在高雄市中央公園舉辦「全球行善日~由台灣領航為世界祈福」活動，遊行隊伍以彩妝遊行嘉年華會的方式繞行高雄市區，將台灣為世界祈求平安幸福的訊息直播到世界各地。

活動也透過與全球行善日總部執行長凱南．羅比諾連線，羅比諾在全球各地宣揚行善理念，他肯定高雄市公部門對於行善日的支持與行動，讚揚高市志工服務量能，期盼未來全台各地皆可一同響應全球行善運動，讓行善精神不分國界。

彩妝遊行嘉年華會遊行隊伍自高雄市立雄商大門口出發，步行前往中央公園，希望藉此宣揚行善的理念，並透過直播將台灣為世界祈求平安的祝福傳遞至各國。活動邀請非營利組織及慈善團體等提供參與民眾音樂饗宴、奉茶等多項活動，並經由披掛「台灣行善大使」肩帶，傳遞行善精神。

全球行善日是2007年由以色列「良善精神」（RUACH TOVA）非政府組織發起，2011年設立國際行善日世界總部，將其推廣至國際，每年擇1日邀集世界各國共同響應行善精神，邀請大家一起做好事，透過「分享愛」的精神，對家人、朋友及社會傳遞快樂的訊息，促使「行善日」漸成為重要的國際運動，也成為志願服務推廣的動能，至今已有多個國家共襄盛舉。

高雄市社會局長謝琍琍表示，響應行善日活動，讓世界看到台灣的美好，讓社會能夠充滿陽光與溫暖，深信每一個善行義舉都能讓生活注入色彩，使世界充滿更多的正能量。