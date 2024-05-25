大陸男音樂人汪峰感情生活精彩，但他不忘本業，最近宣布將在成都舉辦30周年演唱會，更表示為了感謝樂迷祭出0元搶票，希望與眾人留下美好回憶。不過0元搶票卻反應爆冷，還有網友憶起汪峰曾在演唱會告白章子怡，成功擄獲芳心，如今推測他可能故技重施，向網紅新歡森林北（李巧）求婚也說不定。

汪峰今（25）日中午在微博發文，宣布他將舉辦30周年演唱會”燦爛的你”成都限定專場，因為今年是他音樂生涯30周年，想要感謝一路上支持他的樂迷們，還有喜歡他音樂的朋友；而汪峰想吸引更多人進場，還推出0元搶票，向眾人喊話「期待在現場見到每一個獨特而又燦爛的『你』」。

汪峰演唱會祭出0元搶票，網友反應卻一點都不熱絡，還表示倒貼錢都不去看。（圖／摘自微博）

森林北（李巧）被網友認為氣質與章子怡頗為神似。（圖／新浪娛樂微博）

在汪峰貼文底下湧入大票粉絲支持，但有其他微博博主轉發此訊息，網友反應卻很不一樣，紛紛留言吐槽，「擔心沒人看也是費盡心思了」、「0元，倒貼我都不去」、「他的演唱會還有人去？」、「演唱會直接聊我的前妻們，比較賣座」；另外有不少人是心疼章子怡，因為汪峰離婚不到1年就熱戀百萬網紅森林北，「可能又想求婚了」、「不去，心疼子怡」、「支持國際章，不看」。

原來汪峰先前曾在演唱會上表白章子怡，深情模樣也擄獲她的芳心，因此汪峰才認愛森林北不久，有不少人認為他又會為愛做些特別演出。