由香港導演陳可辛執導、大陸女星章子怡主演的《醬園弄》入選第77屆坎城影展非競賽展映單元。25日凌晨，章子怡攜手導演、女星楊冪及主創團隊踏上坎城影展紅毯，巨星魅力十足。這不但是章子怡暌違5年再度踏上坎城，也是自前夫汪峰大膽認愛新歡後，她首度公開現身。

日前，章子怡一抵達坎城便被粉絲團團圍繞，她也在機場駐足與粉絲合影，看起來精神、狀態都很好。前夫汪峰選擇在5月20日認愛網紅女友，完全沒有造成她影響。昨晚章子怡以一身紫色緊身禮服登上紅毯，妝容與造型都十分低調，被盛讚「真正的巨星」。時隔5年回到坎城的她，備受款待，紅毯更清場讓章子怡拍攝獨照，穩重又大方的氣質備受外媒讚譽。

《醬園弄》集結章子怡、易烊千璽、趙麗穎、雷佳音、楊冪等31位實力演員共同演出，其中以趙麗穎、楊冪同台最受矚目。2人同為「85花」（1985年後生），時常被拿來比較。近年來，趙麗穎積極進軍大銀幕，在圈內地位逐漸壓過前輩楊冪；《醬園弄》的演員排序中，趙麗穎也在楊冪之前。2位流量女王的內鬥一舉爆發。本來大眾引頸期盼能看到2位話題女星同台，但趙麗穎卻因在拍新戲而婉拒坎城邀約。

此外，華語影壇也傳來捷報！由大陸導演管虎執導、彭于晏參與演出的《狗陣》，成功拿下本屆「一種注目」單元「一種關注」獎，為單元最大獎。彭于晏上台以英文致詞，同時也牽著愛犬小辛。彭于晏表示：「我超高興！謝謝這份榮譽，身為演員可以參與管虎的作品，還能與一隻狗狗搭擋演對手戲」更坦言自己太開心到不知道該說什麼。

彭于晏與愛犬小辛因拍《狗陣》結緣，殺青後感到不捨而決定領養回家，沒想到小辛竟成全場焦點，更拿下本屆坎城狗狗金棕櫚獎，果真是「狗來富」。彭于晏也笑道：「出道即巔峰，現在壓力全在我身上」，更打趣「紅了以後別忘了我」。