解放軍東部戰區23日起連兩日在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，並首次將金馬外島劃入演習範圍。針對這次軍演和以往有些不同，前海軍艦長呂禮詩點出，解放軍520後停止尋常訓練，變成解放軍要打什麼、練什麼，就拿出來練。而2022年時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西訪台，大陸是直接發射彈道飛彈過去，這次卻沒有。

針對大陸這次圍台軍演，呂禮詩今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們若是去看這次演習多了什麼，比如對方正在集結時，其實對我們來講是一種威脅；可是若是去看對方少了什麼，則能從中發現出了什麼問題。

呂禮詩發現，520以後，對岸少了很多東西。他舉例表示，遼寧海事局公布的大都是軍事任務；連雲港海事局公布的是黃海地區，從5月開始操演4次，520以後就沒有了；海南海事局，5月有2次演練，但520以後就沒有了；東海更妙，全部都沒有演習。

呂禮詩接著指出，賴清德520就職演說之後，解放軍就把尋常演練停下來了，也不再發布「航行警告」。因為解放軍開始從工具箱抽工具，要打什麼、練什麼，就拿出來練。

呂禮詩更點出，2022年裴洛西訪台後，大陸也畫了操演區，直接發射彈道飛彈過去；而這一次為什麼沒有，這問題就在於少了什麼。不過，共軍有進行模擬，甚至公布動畫，這個才是重中之重。