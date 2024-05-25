立法院24日繼續審查國會職權修法相關法案，立法院外集結數萬人抗議國會黑箱直到深夜，賴清德總統昨深夜也發出聲明，感謝立院外展現公民社會力量，並喊話「國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯」。國民黨主席朱立倫25晚間受訪表示，「賴清德是中華民國總統，不要從國人當中找敵人，不要忘記高度。」

朱立倫今晚間出席印度夏日狂歡節，會前受訪被問及賴清德臉書貼文，支持反國會改革群眾等言論，朱立倫說，很遺憾昨天晚上看到的是民進黨主席發表的臉書文，沒有看到總統發表的臉書文，這篇從頭到尾都是從民進黨的利益出發，沒有從國家利益以及總統高度出發。

朱強調要提醒賴清德，「你是中華民國總統，不要從國人當中找敵人，更應該從國家利益考量、總統高度出發，不要忘記高度，忘了國家整體的利益。」

另媒體詢問國民黨這次無陸戰，僅有空戰。朱立倫說，國民黨希望透過網路，而不是馬路讓年輕朋友看到事實，這次的改革是為了中華民國的自由民主，為了台灣向上提升，這是民進黨長期來的主張，讓人民來做主，讓陽光照進國會，把打貪除弊透過改革揭露出來，看到陽光國會，清廉政治。

朱說，街頭上反改革力量受到不明資訊影響，國民黨希望透過網路的宣傳，讓大家知道真正改革是什麼。

至於賴清德恐因國會改革而不前往立院國情報告，朱立倫則說，國會改革也包括國情報告，賴清德真的要來就大方來，不用擔心在野黨會有不禮貌地方，賴清德要怎麼回答補充說明都可以，如果不來有100個理由，就不需要勞煩他了。