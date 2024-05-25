屏東一名人夫因妻子和其他男姓友人傳送曖昧訊息，且他主動求歡來被要求行房1次須付5000千元，後來拒絕他求歡長達7年之久，向法官訴請離婚，對此，人妻則表示，是丈夫在外和其他女性有超乎友誼之情，甚至偷窺約母洗澡，是導致這段婚姻破裂，兩人逐漸疏離；屏東地院審理，法官認為人妻傳送曖昧訊息給異性友人須賠償2萬元，而婚姻破裂主因人夫要負責任，駁回離婚訴求，可上訴。

據判決書記載，一名人夫發現妻子手機中的曖昧訊息，並與該男子於社群軟體上親密頻繁互動，兩人不僅常噓寒問暖，對方還會在深夜打給妻子，且妻子在訊息中稱對方為「哈尼」，手機相簿中還有兩人單獨出遊的親密合照，他曾為質問妻子，但妻子卻避而不談，雙方也為此爭吵，他也要妻子與對方斷絕聯繫，到被妻子拒絕且繼續與對方曖昧不清。

人夫說，結婚後和妻子少有性生活，曾和妻子求歡卻被拒絕，甚至提出行房「1次須支付5,000元」，對於妻子常其惡意拒絕行房感到心灰意冷，便不再要求行房至今已達7年之久，兩人婚姻僅有名無實，然而，妻子指在要索討生活費時才會互動，也因此讓他長期情緒低落、暴躁易怒，萌生輕生念頭。

人夫表示，後來他去醫院進行心理治療，大約2年左右才痊癒，也決定要結束這段婚姻要求離婚，也希望法官能將孩子判給他，並且向妻子請求扶養孩子至成年，每個月扶養費10490元及10萬元精神撫慰金。

對此，人妻指出，丈夫國中畢業後就從軍，且原本服役滿20年就可領終生俸，但丈夫卻提早2年隊退伍，由於丈夫與儕、長官相處並不融洽，不得不提前退伍，夫妻間關係長期失和、有糾紛，也是丈夫的個性使然，反倒是她與公婆同住一起，相處融洽，且在公公過世後，她是婆婆傾訴、情感依託對象，也是孩子的避風港。

人妻也說，自己和婆婆共同做食品加工，若是有與異性不正當來往，婆婆必然會發現異樣，且晚上也會看著孩子做功課與就寢，根本沒時間和其他人約會，因此，對於丈夫所說的男子，對方只是婚前認識的普通朋友。

人妻也表示，曾經在醫院看到丈夫身旁有其他女子依偎在旁，兩人有超乎友誼之情，這才是丈夫想要離婚的原因，而且丈夫長期在外居住，但因去年胃食道逆流，胃部開刀後才回家休養，兩人的互動才漸入佳境，雖然丈夫提離婚訴訟後，她仍繼續照顧婆婆與孩子，並等待丈夫回家，並無過失，因此，她不想離婚。

法官審理指出，人夫自己承認曾偷窺岳母洗澡，也是導致夫妻雙方感情疏離，分房多年且親密關係漸無，人妻因此空虛而傳送曖昧訊息給其他異性，所以人夫要對雙方婚姻破裂應負主要的責任，無理求請求離婚。

法官認為，人夫與異性友有超友誼關係屬實，然而，人妻也和其他男子有1次的打情罵俏，合照無親密動作，審酌雙方身分、地位、經濟狀與其他各種情形，判人妻要賠2萬元。