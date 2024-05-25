伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機在伊朗西北部靠近亞塞拜然的山區遭遇惡劣天候墜毀，不幸身亡，美方第一時間強調沒有證據顯示為謀殺。伊朗軍方周五（24日）發布初步調查報告，調查行動開展以來尚未發現任何謀殺或襲擊的相關證據。這是伊朗官方首度針對萊希空難喪命事件發布報告，然而內容很有限，當局警告大眾不要妄加揣測，甚至已逮捕1名散布「假消息」的男子。

綜合路透社、總部設於英國的伊朗國際電視台（Iran International）報導，伊朗武裝部隊參謀總部報告。報告內容不多，僅稱萊希等人搭乘的這架直升機「在高空爆炸起火，機身殘骸並未發現槍擊彈痕或類似跡象」，墜機前1分半左右，萊希座機仍與編隊另2架直升機聯繫，「未於塔台與機組員對話發現任何可疑之處」，「直升機按照既定路線持續飛航，並未偏離航線」，墜機區域地形複雜、大霧與低溫導致搜救進度受阻。軍方表示，調查持續進行，之後會公布更多細節。

伊朗總統萊希19日搭乘直升機墜毀山區罹難，官方第一份調查報告24日由軍方發布。

與萊希同機的還有伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）等官員與隨扈，一行人當天從鄰國亞塞拜然返國歸途失去訊號，搜救隊伍幾小時後找到墜機地點並尋獲萊希等人遺體，全機9人無一生還。萊希周四（23日）在穆斯林什葉派聖城麥什赫德（Mashhad）下葬。伊朗宣布全國為萊希哀悼5天，職務由第一副總統暫代。伊朗憲法規定50天內必須改選總統，當局已宣布6月28日舉行總統選舉。

萊希在內政外交均採強硬立場，外界視他為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的接班人。墜機消息傳出後，早在萊希等人死訊尚未證實之前即有各種猜測出籠，大多數帶有陰謀論色彩，官方確認萊希罹難後揣測有增無減，泰半指向最高領袖哈米尼的長子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。伊朗普遍認為穆吉塔巴是可能接班人選之中的主要競爭者。

軍方這份初步報告似乎想讓大眾相信萊希之死並非出於外力攻擊或干擾，暗指這起空難純屬意外，然而報告完全未提任何造成空難的原因，例如技術問題或人為失誤。這紙聲明缺乏細節，就連粗略的事件描述也沒有，因而引起輿論質疑與嘲笑。

Ground Report: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/7V5Cwj3Lxv — Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) May 20, 2024

兼任政治評論員的伊朗記者巴澤佳（Jamshid Barzegar）向伊朗國際電視台表示，這份聲明並未釐清任何與萊希空難有關的未明之處，「只不過讓伊朗武裝部隊所剩無幾的信用又減損了些，考量到萊希葬禮缺乏協調到令人吃驚的程度時尤然」。巴澤佳這番論調在社群媒體獲得不少分析人士與伊朗民眾呼應，即使軍方聲稱已取得大量證據但需要更多時間詳查，網友負評從「沒什麼內容」到「通篇謊言」都有。

伊朗民眾不信任官方說法的態度其來有自，一部分原因在於伊朗當局經常強力政治宣傳、暴力壓制異議思想。例證之一發生於2020年1月，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752號班機從伊朗首都德黑蘭起飛不久，遭到伊朗革命衛隊空防單位發射的2枚飛彈擊落，機上176人全數罹難。伊朗軍方與革命衛隊在事發3天之內連連撇清、強調空難是技術問題引起，直到飛彈擊中飛機的影片曝光，革命衛隊才承認飛彈是意外打中飛機。

2020年1月，烏克蘭國際航空一架班機從伊朗首都德黑蘭起飛不久後墜毀。影片顯示航機遭到飛彈擊中後失事。

萊希空難發生後，有人猜測直升機遭擊落失事。伊朗半官方性質的法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗最高檢察當局警告民眾莫於網路散布謠言，安全部隊抓了一名遭控發布造假報導的男子，內容讓大眾質疑官媒發布的直升機照片是否屬實，貼文發布後迅速瘋傳，瀏覽量多達4000萬次。

專家表示，伊朗飛安紀錄不佳，失事頻傳，許多航機是1979年伊朗革命之前採購的美製機型。萊希這趟死亡空難搭乘的直升機就是美製貝爾式212（Bell 212）。這款直升機自1960年代末期進入市場營運，機齡很可能已逾半世紀。德黑蘭當局表示，美國對伊朗長期制裁，導致伊朗難以向西方採購新的航機或零件以替換或維修境內老舊機隊。