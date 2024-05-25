翻攝臉書：𝐂𝐒𝐏𝐏-旗山波麗士

時隔20年再度合體的男團Energy，所引起風潮的「16蹲」，讓很多民眾模仿挑戰，在網路引起不小的風暴，加上日前有消防隊員全副武裝，穿上25公斤重的裝備拍攝的16蹲，更是引爆警消之間的熱潮，沒想到高雄分局旗山分局的五位正妹女警，不讓消防猛男獨領風騷，也拍攝了超強的「一字馬」16蹲。

旗山分局表示，為了拉近民眾與警方的距離，由督察組巡官曾芷涵、建國派出所警員劉欣宜、偵查佐宋彩瑜以及交通分隊警員盧羿伶及卓筠，其中在影片結束前大秀「騰空一字馬」的警員就是卓筠，在瞬間拉開「一字馬」時臉不紅氣不喘，還能保持微笑，讓人相當佩服。

據了解，卓筠在於大學時期就是啦啦隊員，柔軟的筋骨在大學就已打下基礎，於2003年就從警至今已11年，拍攝相當吃力的「16蹲」時仍感覺活動自如，旗山分局也說，卓筠除了在大學擔任啦啦隊員外，她的美術造詣相當高，從國立台南大學美術系一路念到國立師範大學美術系研究所畢業，除了當警察外，手繪、電腦繪圖的能力也相當強，經常為分局創作宣導海報，非常的全能。

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