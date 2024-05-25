網紅周揚青近日參加大陸綜藝節目《乘風2024》（《浪姐5》），沒有唱跳基礎的她不斷在節目中挑戰自我，一路過關斬將到第3次公演，可惜最後因排名落後，在最新一集裡遭到淘汰，但她坦言沒有一絲遺憾，甚至在社群展現大方性格，讓網友看了直呼「好圈粉」。

《浪姐5》在最新一集公布新一批的淘汰名單，其中在節目中屢次挑戰自我的周揚青也遭到淘汰，她感性表示，因為參加節目的關係，看到很多已經很優秀的人還在為自己熱愛的事物努力，她被這種熱愛和衝勁所感動，坦言「其實我沒有抱著要交朋友的目的，但是我真的認識了很多很知心的朋友，所以我來這節目真的是一丁點遺憾都沒有，我是非常感恩可以遇到你們」。

周揚青淘汰感言超霸氣。（圖／微博 牛肉醬西施）

隨後周揚青也在微博轉貼節目片段，再次寫下：「雖然我人走了！但是你們如果需要我的面膜啊衣服啊啥的，你們需要就直接說！我就直接送！我永遠都是你們的後備，人走，茶不涼〜」可見她非常享受也珍惜《浪姐5》帶來的收穫。

而周揚青一句「可以直送面膜、衣服」，立刻引來網友大讚，「可愛直爽的性格真的好圈粉」、「就喜歡姐姐這個性格，大方又有意思」、「好有錢」、「真的好優秀好直爽的姐姐」。