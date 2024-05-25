洪男墜落深谷，嘉義縣警消義山警搜救隊搜尋。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警消義山警搜救隊在阿里山深谷搜尋墜谷的洪男。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

雲林縣53歲洪姓男子12天前騎機車到阿里山公路，再走2公里多的路，從護欄外側墜落深谷，警義消搜救隊苦尋多日，昨日在5、600公尺深的懸崖下方麻竹園內發現男子遺體，今（25）日將遺體以背負、繩索拉上，吊掛上地面。

竹崎分局樂野所長劉光浩5月14日12時許接獲友人電話，指稱阿里山公路68.8公里處有1男子站在護欄護欄外，神色怪異，巡邏警力到現場查看，發現路旁芒草有被壓過的痕跡，調閱監視器，有男子從路旁墜谷而下。

嘉義縣消防局及救難人員義消、山警等單位到場搜救多日，並使用空拍機擴大搜尋都沒消息，警方持續調閱路口監視器發現男子獨自騎機車到阿里山，將機車停在公路旁停車場，行走約2公里多到案發處墜谷而下。

山地義警大隊長汪之龍及前山地義警大隊長浦進明發動鄒族山地義警，於21日男子頭七時搜救，警、消、山警、義消徒步下切懸崖300公尺處搜尋仍無所獲。

24日搜救隊召集更多名山地義警、義消下切懸崖約5、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體。

搜救隊今天將遺體背負至繩索下放之端末，再以繩索拉上，最後到達吊車可以吊掛的位置，利用吊車吊至地面，在場家屬見大體上來後均痛哭失聲，12天的搜救任務也結束。