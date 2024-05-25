立法院副院長江啟臣24日晚間率跨黨派立委WHA（世界衛生大會）視導團前往瑞士，稍早到達日內瓦機場。江啟臣等人於機場受訪表示，除了代表朝野和人民表達參加WHA等國際組織的共識，也會與瑞士以及各國官員交流進行國會外交。「希望其他國家用家人的心情，來看待台灣的參與。」

江啟臣表示，國內立法院吵吵鬧鬧，但是對外絕對一致，這次最主要是代表立法院表達朝野參加WHA還有國際組織的共識，所以這是跨黨派的共識，爭取國際空間也是不分彼此。唯有讓台灣能夠加入WHO，參與WHA，家人的健康比什麼都重要，四海都是一家人，所以希望其他國家用家人的心情，來看待台灣的參與。

江啟臣表示，這次希望表達上述訴求，也會跟其他來參加的官方或專業人士交流，也希望跟瑞士的國會議員有雙邊互動，建立國會外交，也是這次的重點。

立委陳菁徽則說，這段期間會遇到非常多為台灣努力的外交使節或僑界等，都會好好慰勞他們感謝他們，也會用醫療專長做交流，因為台灣醫療成果是有目共睹，尤其是她的領域，生殖醫學，成功率是全球第二，所以要發揚台灣醫療，也要爭取國際認同，加入WHA、WHO，台灣不該在國際醫療、公共衛生缺席。