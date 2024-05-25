民進黨縣市黨部主委、縣市代表及全國黨代表26日改選，嘉義市在博愛國小舉行投開票，選舉人數4806人，其中全國黨代表4派系11人搶7個名額，包括正國會中常委陳茂松兒子陳昱廷、親新系市議員林煒軒都參選，競爭最受矚目。

黨部主委有黃大祐、許明對2人參選，黃大 祐曾當過主委，交棒給胞姊、現任主委黃露慧，此次回鍋再選主委，僅有劉厝里前里長許明登記參選挑戰他；市黨代表30人參選、應選30人、同額競選。

全國黨代表11人參選，有英系蔡長明、蔡旻岳、李麗冠；正國會陳昱廷；親新系林煒軒；綠色友誼連線游承勳、黃雅郁、蘇小晏、蔡維雍、黃程韋；無派系陳品蓁。

陳昱廷是中常委陳茂松的兒子，備受注目，陳茂松曾當嘉義市議員，而7年級生陳昱廷南華大學管理學院碩士，曾擔任立法院前院長游錫●（「方、方」加「土」）的國會辦公室秘書，與很多綠營立委熟識。

對外界關切陳茂松是否交棒給兒子參政？陳茂松語帶保留，他說，兒子對公共事務有興趣他當然全力支持，但目前兒子剛才要參選全國黨代表，還在起步，很多事情還要歷練，且兒子這幾年在台北工作，需要與地方多接觸。

2022年嘉市黨部主委改選，親英派的立委王美惠力挺黃敏修挑戰黃露慧失利，王美惠與「綠色友誼連線」黃家結下樑子，今年立委選戰，王美惠拚連任，陳茂松結合黃家、市議會黨團，與王美惠撕破臉決裂，賴清德選總統，王美惠組「信賴台灣之友會」、陳茂松組「信賴台灣後援會」互別苗頭。

王美惠高票當選立委，雙方未破冰，但著眼於2026市長選舉，此次主委選舉，王美惠陣營未推派人參選，黃家可望繼續主導黨部。