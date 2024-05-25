28歲好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）魅力出眾，2020年因演出美國影集《后翼棄兵》爆紅。近期她除了客串《沙丘：第二部》之外，新作《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》中也有亮眼表現。近日她被目擊現身紐約街頭，穿著一套性感皮質連身短裙，展現完美曲線，一轉身背後更是大開衩，從上到下一路開到臀部，十分吸睛。

安雅在IG經常展現多變的造型，目前為了宣傳新電影積極出席各種活動。近日她被目擊到穿著一套極具個人特色服裝現身街頭，她將白金色頭髮紮成一個高馬尾辮，看起來俐落又帥氣。她穿著一跳暗紅色緊身皮質連身裙，展現凹凸有致的S曲線，露出一雙細長美腿。一轉身更是令人驚嘆，背部大開，僅用幾條極細皮繩支撐，挖空一路從背部延伸到臀部，若隱若現展現出雪白肌膚，整套穿搭女王氣場全開。

一系列性感照曝光後，網友紛紛留言讚嘆：「獨特總是比無聊好」、「非常棒的造型」、「她不常外出，但當她外出時絕對華麗！」、「太辣了」、「哇～那件衣服太棒了」、「當她走出去時，那件衣服可能已經著火了」、「令人窒息的美麗」、「看起來就像是活生生的動漫明星」、「她真的很搖滾」、「她超級有才華，令人著迷」。