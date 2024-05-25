台中市梧棲三民段社會住宅再添社福生力軍，海線輔具資源中心25日開幕，居民體驗多元輔具及新興智能設備。（台中市社會局提供／陳淑芬台中傳真）

海線輔具資源中心搬遷至梧棲三民段社會住宅，今天舉辦開幕儀式，台中市社會局長廖靜芝與在地居民體驗多元輔具及新興智能設備。廖靜芝說，輔具可促進身心障礙者自立生活、社會參與，也可減輕長照的照顧負荷，盼運用科技提升民眾生活品質。

海線輔具資源中心由財團法人台中市私立家寶社會福利慈善事業基金會於2020年接受社會局委託，設在童綜合醫院沙鹿院區旁，今天搬遷至梧棲三民段社會住宅，台中市議會副議長顏莉敏、市議員施志昌、梧棲區長溫國宏、在地里長及相關網路單位出席。

社會局表示，台中市有南區、北區及海線3處輔具資源中心，提供個別化諮詢評估、適配與使用指導、維修追蹤、二手輔具租借與回收等專業輔具服務。

廖靜芝表示，海線輔具資源中心新增聽力室和智能居家生活體驗區，除展示輪椅、起身扶手、放大鏡等傳統輔具，更結合智能遙控燈光、空調、窗簾等家庭常用開關，方便行動不便者使用；對於家有幼兒的家庭，則有自動泡奶機、嬰兒哭聲監測器等育兒輔具。

社會局說，海線輔具資源中心服務時間為每周一至周五上午8時至12時、下午1時至5時；為便利上班日無法洽公的民眾，每周三晚上5時至7時延長服務、每月第一個周六上午8時至12時提供假日服務，並建議事先預約避免久候。