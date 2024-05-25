海軍陸戰隊陸戰66旅郭姓男子2022年4度潛入女輔導長寢室，還曾掏出下體，與輔導長內衣褲合照，並翻攝輔導長身分證、健保卡上傳Line群組。桃園地方法院依4個侵入住宅罪、2個散布猥褻影像罪、非法利用個人資料罪合併執行有期徒刑1年，得易科。

桃園地檢署調查，郭姓男子2022年4度闖入輔導長寢室，並在輔導長內衣褲旁掏出下體，並與其合照，也翻攝輔導長身分證、健保卡，並隱蔽身分證字號、卡號、姓名後傳到Line群組，郭男坦承犯案，經法院簡易判決，依4個侵入住宅、4個散布猥褻影像罪、非法利用個人資料罪判處1年2月。

郭男提出上訴，指自己坦然面對錯誤，雖未與輔導長和解，但是那因為輔導長拒絕和解，自己有和解誠意，且他已經從軍中退伍，不可能再犯相同犯行。他還說，雖上傳猥褻照片到該群組，該群組成員本身已經預見接收猥褻照片，甚至渴求，對於破壞社會風氣也亦屬甚微，請求法院從輕量刑、給予緩刑。

但法院認為，男子犯罪時，不顧輔導長是其上官，又未經輔導長同意，在輔導長內褲旁拍攝其裸露下體的猥褻影像，還散布至Line群組，對於輔導長個資任意洩漏而加以侮辱，導致輔導長個資外洩，若不執行刑法，難以維持法秩序，且至今未取得輔導長原諒。考量其犯後坦承犯行，且有調解意願，堪認已有悔意，依4個侵入住宅罪、2個散布猥褻影像罪、非法利用個人資料罪合併執行有期徒刑1年，得易科，不得上訴。