為讓民眾瞭解地方創生成果，基隆市政府產業發展處25、26日在基隆城際轉運站舉辦「尋找基隆DNA－雞籠跨域共生圈」創生成果展。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

為讓民眾瞭解地方創生意涵，以及地方青年團隊參與社區的創生力與影響力，基隆市政府產業發展處25、26日在基隆城際轉運站舉辦「尋找基隆DNA－雞籠跨域共生圈」創生成果展，本次有4組地方創生團隊於現場設展，包含語雨文化工作室、和平社區發展協會、禾雨露製作企業社，以及碇內社區發展協會與山水草間及山辰香室的地方團隊發表成果，也讓民眾理解創生團隊的行動力。

基市府秘書長方定安表示，推動地方創生過程中，市府做了相當多的推廣與學習交流活動，包含到彰化鹿港向「鹿港囝仔」團隊取經學習，也在全市行政區域內辦理共計10場次地方創生活動。

為讓民眾瞭解地方創生成果，基隆市政府產業發展處25、26日在基隆城際轉運站舉辦「尋找基隆DNA―雞籠跨域共生圈」創生成果展。圖為基市府秘書長方定安（左三）致詞。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

方定安強調，市府與地方團隊的公私協力合作不限模式，同步透過地方創生計畫的推動，讓地方事成為眾人事，促進地方活化與產業經濟提升，吸引更多青年與地方團隊回到基隆。

為讓民眾瞭解地方創生成果，基隆市政府產業發展處25、26日在基隆城際轉運站舉辦「尋找基隆DNA―雞籠跨域共生圈」創生成果展。圖為基隆市議長童子瑋致詞。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

童子瑋表示，像是義一路、義二路一帶正好在執行騎樓整工程，該處在日據時期是「義重町」，當時很繁華，也有澡堂等店家，如果重新規畫，也能創造出新的特色。童並以自身協助委託行復興為例，強調現今民眾買東西很方便，所以必須要找出自己的獨特之處，才能吸引人。

為讓民眾瞭解地方創生及地方青年團隊參與社區的創生力與影響力，基隆市政府產業發展處25、26日在基隆城際轉運站舉辦「尋找基隆DNA－雞籠跨域共生圈」創生成果展。（基隆市產發處提供／徐佑昇基隆傳真）

產發處表示，本次活動期盼讓民眾瞭解去年執行的4組團隊實作內容，包含基隆西岸語雨文化工作室跟太白莊合作執行「西岸碼頭聚落文化路徑－場所點設立計畫」，推動地方導覽人才、資源之培訓，並建立地方服務營運空間；和平社區發展協會則是以「高遠新村－眷村新面貌」人文紀實手法，透過影像與文字記錄港務眷村媽媽的「手路菜」。

至於往東海線八斗子地區，禾雨露製作企業社透過魚寮空間推動「漬味八斗－打造魚寮在地品牌八斗漬」，以食魚教育帶領民眾走訪並體驗魚寮文化，同時發展出小卷加工成為小卷漬；最後是暖暖地區碇內社區發展協會與山水草間及山辰香室的地方青年團隊共同合作，執行「暖暖直販所串接計畫」，以小旅行串接暖暖地區多個地方團隊，並擴增直販所點位，讓地方產品有更多的銷售平台空間，有效帶動地方經濟的提升。

產發處長林鼎超補充，市府為延續基隆地方創生計畫，今年透過徵選擴增至11組團隊執行地方創生，團隊執行的主題內涵包含：走讀散策、文化歷史、山海亮點與海港航城，透過更多團隊的行動，開展與家鄉、地方的連結，挖掘地方故事與特色，創造新的亮點、產業轉型與永續發展，展現與地方共創共榮的生活地景環境；期盼藉由公私部門攜手合作，一起為基隆的地方發展共同努力。