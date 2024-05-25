大陸解放軍東部戰區展開環台「聯合利劍-2024A」演習，持續位於台灣周邊進行實兵演練。前立委郭正亮認為，賴清德就職演說，美國是知情的，所以美國不會介入，搞不好美國認為這個棋盤是它要的，這就比較麻煩 。

郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大陸這次軍演是逼近、包圍，但「鎖」還沒有做，接下來大陸就在看賴清德怎麼回應。如果賴清德沒有回應得很好，接下來大陸就有可能做「鎖」的動作。

郭正亮舉例表示，1999年，李登輝的「兩國論」，出乎美國意料之外，美國兩天就介入了。而這次美國是知情的，所以美國不會介入，更何況美國正在選舉，搞不好這個棋盤，美國認為是它要的，這就比較麻煩 。

郭正亮接著表示，我們只能期待在野黨有力量一點，逼賴清德改口，但是這部分，他對在野黨沒有信心。美國看來不會動，那怎麼辦呢？只剩下賴清德自己跟大陸互動，大陸是用軍事力量，大陸能出手的都是軍事， 美國能出手的則都是外交。

郭正亮認為，這個局比較麻煩，因為中國大陸就在那邊看，進行了「聯合利劍-2024A」，賴清德若不調整，「B」就出來了。他認為，賴清德的個性那麼倔強，不會立刻調整，不過，今年國慶演說，賴清德總要講話，在這之前，賴清德應會釋放很多願意交流的善意。