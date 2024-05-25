立法院24日審查國會改革相關法案，賴清德總統深夜發文聲援立法院外抗議群眾。民眾黨立委吳春城今（25）日表示，想請賴清德能否明確指出，國會改革修法哪條侵犯了人民的基本權利？他提醒，不要將目的是要打貪懲惡的台灣內部修法議題，刻意轉移成兩岸問題，這不僅荒謬無比，更凸顯民進黨的心虛與慌張。

賴清德深夜在臉書發文指出，今天，立法院續審國會職權修法，從白天到深夜，立法院外數以萬計的國人朋友，再次展現公民社會的力量。他要感謝今天站出來的每一位朋友，感謝民進黨立委和黨團同仁的辛勞，共同捍衛台灣的民主價值。

賴清德還稱，除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。他並表示，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯，也要共同捍衛台灣的民主價值。

針對賴清德發文，吳春城表示，想先提出一個問題請教大家，我們要捍衛的是「台灣的民主價值」還是「民進黨自己的民主價值」？是「世界的民主價值」還是「民進黨唯我獨尊式的民主價值」？

吳春城說，也想請賴清德能否明確地指出，在這次的國會改革的修法內容中，有那一條是侵犯了人民的基本權利？並請務必進一步詳細地說清楚，不要有誤導人民之嫌，反而模糊了此次修法的焦點。

吳春城表示，此次在野黨聯手修法是要除弊、防貪、去惡官、見陽光，更何況在民進黨團一再惡意杯葛、破壞理性討論的過程下，國民黨及民眾黨已釋出最大善意，有18條是按照民進黨提的修正動議條文通過，另有4條是按照三黨團的再修正條文通過，這樣還不夠「尊重少數」嗎？那麼「服從多數」放諸四海皆準、最基本的民主精神又放在哪裡？

最後，吳春城提醒民進黨及賴總統，不要將目的是要打貪懲惡的台灣內部修法議題，刻意轉移成兩岸問題，這不僅荒謬無比，更只是凸顯民進黨的心虛與慌張。