先前在季後賽首輪G1僅拿11分的新竹御頂攻城獅洋將艾夫伯，來到25日G2火力全開，投24中10，含三分球投11中5，罰14中13，攻下全場最高38分，帶領攻城獅118比102力退地主桃園璞園領航猿，把季後賽首輪戰績扳成1比1平手，接下來G3將於27日移師新竹縣立體育館，也就是攻城獅主場進行。

攻城獅首節三分火力全開，單節三分球投13中9，除了李家瑞包辦4顆，更含曾柏喻原本想要高吊給狄帝的傳球意外破網，讓攻城獅一度領先到17分；來到次節，攻城獅三分火力依舊犀利，更把領先差距擴大到18分，打完上半場，攻城獅63比49領先。

光在上半場，攻城獅就投進13顆三分球，李家瑞投進5顆、半場拿15分，艾夫伯也拿13分，領航猿半場則以李家慷12分最高；下半場開打，攻城獅換成艾夫伯連進兩顆三分球，轉眼就把比數變成85比64大幅領先，領航猿完全被攻城獅三分球轟到傻了。

幸好接下來領航猿打出9比0稍微追近，可惜來到末節，艾夫伯繼續在場上展現強大火力，幫助攻城獅始終維持雙位數領先，甚至他在最後2分12秒投進三分球，接著盧冠軒抄截後快攻上籃，攻城獅已經領先到24分，比賽勝負已經提前沒有懸念。