「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）25日在台北小巨蛋登場「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」擔任開場嘉賓揭開序幕，飆唱〈王妃〉、〈全是愛〉等夯曲，引起全場尖叫，豈料他今天原訂有安排在後台接受訪問，卻在前一刻突然緊急取消喊卡。

主辦單位解釋是因為67歲蕭媽媽近日住院開刀，孝順的老蕭在演出前一晚留在醫院陪伴媽媽，徹夜沒睡，緊接著赴小巨蛋賣力演出，工作人員希望不要多打擾，讓老蕭好好休息才取消訪問工作。

追求完美的老蕭今天為特地帶來華麗舞台，率領25名樂手同台，包括弦樂、管樂、鋼琴等樂手，一連演唱〈王妃〉、〈全是愛〉、〈會痛的石頭〉、〈白夜〉等熱門歌曲，引起陣陣尖叫。

他憑藉著去年發行的新專輯《野生》，他更橫掃本屆《2024 hito流行音樂獎》獲「hito Star」、「hito男歌手」，蕭敬騰也表示十分感謝典禮對這張作品的肯定。

他許久未在公開舞台演出，2024年迎來全新音樂劇《胭脂扣》的巡迴演出，在其中更飾演要角「十二少」，同時蕭敬騰在宣布8月將啟動「野生巡迴演唱會」，如火如荼籌備規劃中，蕭敬騰表示十分期待見到歌迷，感性提到每年來到「hito流行音樂獎」見到台下熱情的歌迷時，就像是看到老朋友般親切。