藝人丫頭（詹子晴）自《我愛黑澀會》出道，頗有經商頭腦的她近年積極拓展副業，還與好友創立電商平台，近日她則前往越南富國島展開多天的員工旅遊，不過，她日前曬出一張性感自拍照，大方展現傲人身材，讓網友看了鼻血直流。

丫頭近日與工作夥伴前往富國島旅遊，為了融入海島氛圍，她也精心打扮，特別穿上純白洋裝及涼鞋，走在沙灘上感受溫暖陽光及蔚藍海洋，渾身散發仙女氣息。

不過，丫頭這身造型其實藏有玄機，純白的開洞連身洋裝裡頭搭了一件黑色比基尼，窈窕身材若隱若現，而另一張自拍照中，她將長髮綁起，對著鏡頭露出淺淺微笑，下一瞥雪白北半球竟一覽無遺，性感模樣讓人看了鼻血直流，再加上她背後一望無盡的大海，可以說是美景配美人，非常賞心悅目。

丫頭越南度假大秀好身材。（圖／IG@ava112411）

事實上，丫頭上個月也帶著工作團隊到菲律賓長灘島度假，同樣在社群曬出多組旅遊美照，穿著平口小可愛、挖背洋裝的她，大方展現凹凸有致的性感身材，也讓人大飽眼福。