立法院院會24日第三度審理國會改革法案，場外挺綠群眾聚集，場內民進黨則是抗議，秩序陷入混亂。而2012年民進黨立委柯建銘、潘孟安、吳秉叡曾召開記者會，要求馬英九總統到立法院做國情報告，接受一問一答的照片也被網友翻出來。

國會改革二讀法案，就總統國情報告，明定總統應於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統應於就職2周內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告，國情報告採即問即答形式。

而總統到立法院做國情報告案，賴清德在選舉期間即表示，不管是根據憲法或《立法院職權行使法》，總統都有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，選後也多次表示相同意願。

網友也翻出2012年，民進黨立委柯建銘、潘孟安、吳秉叡召開記者會，要求馬英九總統到立法院做國情報告，接受民意一問一答的方式進行檢驗。

網友在潘孟安的臉書留言表示，「奇怪了，藍白兩黨完成了12年前民進黨的提案現在怎麼要開始發動守護台灣了，這麼怕賴清德上議會即問即答啊？到底在怕什麼呢？」「民進黨的理想，昨天實現了！」