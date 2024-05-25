南投縣警方於台21線埔里往來日月潭的區間測速照相，因今年4月調降執法速限，疑未宣導公告，5月份約半個月開出千餘張罰單，惹來民怨，警方承認「行政瑕疵」，將行文全國各監理單位建請撤單補救；南投監理站說，若開單有瑕疵，將予以撤單。南投縣長許淑華25日呼籲公務人員應：「落實溝通，審慎執法」。

台21線埔里往日月潭路段的區間測速照相，原速限逾80公里即照相取締，速限彈性為20公里，自今年4月1日起速限彈性降為10公里，警方未宣導，導致許多駕駛人依原速限行駛，慘遭照相取締，進一步得知警方已調降取締標準，有人1次收到9張罰單，除面臨罰鍰，還被扣交通違規點數，直呼太扯了。

南投縣警方指出，台21線埔里往來日月潭的區間測速照相，民眾依原速限80公里行駛仍遭開罰，經過檢討後，確實執法出現行政瑕疵、有爭議，目前將行文全國各地監理單位，建議將這些爭議罰單，審酌撤銷。

南投縣警局取締區間超速引發爭議，當時縣長許淑華在議會被質詢，認為責任不該由駕駛人來擔，回說若無法撤單，她就自行吸收。如今南投警方承認「行政瑕疵」，她說，整件事提醒所有公務員，攸關民眾權益事務，執行要審慎注意，善盡宣傳公告，勿因機關溝通落差，發生損及民眾權益的事。