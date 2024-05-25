女歌手陳芳語（Kimberly）擁有甜美外型和一副好歌喉，當年踢館《超級星光大道》打開知名度，她的歌曲〈愛你〉更傳唱大街小巷，爆紅後不改直率個性，有話直說性格也圈粉無數。23日陳芳語迎來30歲生日，她也罕見在社群分享全家福，被發現五官神複製美女媽，超狂基因也讓網友驚呼「好像呀」。

日前陳芳語在Instagram發文，宣布她終於迎來等不及的30歲，她感謝這30年來滿滿的幸福和幸運，許願能繼續帶著「火爆的心」進入接下來的日子，也向成為自己人的夥伴們喊話「我愛你們，1994年的寶貝們衝！」

30歲的陳芳語也難得公開全家福和一系列兒時舊照，小時候的她可愛又萌，不少眼尖網友注意到，陳芳語的媽媽穿著V領黑色洋裝，手上抱著一個小孩，細看發現陳媽媽和陳芳語的五官幾乎是複製貼上的程度，被超狂基因嚇到，驚呼「好像呀」、「天啊！跟媽媽一模一樣」、「小孩真的不能偷生」。

還有不少資深粉絲看到陳芳語過30歲生日，心有戚戚焉地說，「〈愛你〉時候的Kimberly才18歲，現在已經30歲，有一種一起長大的感覺」、「從小可愛到大，希望妳在台灣繼續平安快樂」、「時間過真快，妳都沒變啊」。