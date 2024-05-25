25日（周六）晚間7點開播的【市場觀測站】PODCAST中，滙豐投信資深副總裁蔣智安Peter說，現在急跌緩漲的市場走勢，難以產生滿意的「市場報酬」，「大戶」卻善用時機，把早已仔細研究的精選標的慢慢 買進，為自己的投資組合創造可以掌握的「超額報酬」。

市場裡「大戶」是誰？蔣智安指出，有精挑台股半導體、AI概念股的挪威主權基金、新加坡政府基金，有會揭露主要進出股票的波克夏公司，尤其是後者，因為在剛舉行過的股東會上，董事長巴菲特公開講的話一再被傳頌、解讀，且副董事長查理蒙格去年底過世後，今年第一次有巴菲特接班人格雷格・阿貝爾（Greg Abel）和負責保險業務的阿吉特・賈恩（Ajit Jain）分坐左右。

查理蒙格的價值投資學，早已是波克夏的企業文化、經營理念，接班人的投資決策理當遵循。蔣智安指出，阿貝爾現年61歲，或將更加頻繁地成為市場的焦點。2021年，巴菲特在接受CNBC採訪時就透露，阿貝爾是他欽點的波克夏接班人。阿貝爾在波克夏海瑟威的同事中廣受好評，查理蒙格在世時也曾公開稱讚他，因此布局價值型股票勢必持續地是此大戶的投資哲理。

此外，巴菲特談到，波克夏現在握有超過1,800億美元的現金部位，「我們不會在現在利率5.4％的情況下，動用這個錢」。蔣智安指出，「利率位於高點，債券資產不可少」，利息收入是大戶掌握的「時令」收益，因此配置方式就是輕鬆地放在2年內的短期債券，如貨幣型債券。

近期的投資市場變動，普遍呈現緩漲急跌，蔣智安說，「漲的時候都是慢慢漲，考驗投資人的耐心；跌的時候往往殺的投資人措手不及」，因此為了避風險而分散佈置，實際上沒有幫助，反而透過精選個股的操作方式，更能有效趨吉避凶，波克夏公司這些投資大戶，布局股市的方法都採用精選個股的方式，將資金主要集中在10～15檔股票，逢低加碼布局。

上述說法，其實是市場上爭辯「最適投資」方法的其中一派。大多數散戶、小資族選擇的是另一派，支持追蹤指數的ETF基金，相信用數百檔股票的指數組合來分散風險。

大戶這種「少少的最愛」作法，真能克服總體經濟帶來的市場震盪嗎？大學、研究所均主修財務金融的蔣智安，在節目中首度分享他和滙豐團隊透過學術理論得到的投資心得。根據2021年哈佛商學院教授的研究報告《Best Ideas, Miguel Antón, Randolph B. Cohen, and Christopher Polk∗ This Draft: April 2021》，基金經理人的精選個股，大概也是10～15檔個股，這種精選個股的作法，才有利於績效表現。

「精選個股除了能夠創造超額報酬，於市場下跌時還能相對抗震」，蔣智安說，這也符合巴菲特的投資精神，把所有的雞蛋放在同一個籃子裡，然後好好照顧它們。根據該篇論文指出，統計過去30年的數據，基金經理人的超核心持股，每年平均可以打敗基準指數將近5％，而其餘的部位都是分散風險使用，無法提供超額報酬。